«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії

Наразі тривають ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на деяких атомних енергоблоках

У четвер, 17 серпня, в енергосистемі України був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У компанії пояснили, що через зменшення світлового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим. Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.

«Тому «Укренерго» брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання. Але аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, наразі продовжуються ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на деяких атомних енергоблоках. – «Вони мають максимально відновитися до нового опалювального сезону, коли потреба в електроенергії буде значно вищою. Тому в енергосистемі дуже обмежені можливості для покриття високого споживання».

Відтак, енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію. Зокрема, вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі, переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби, вимикати світло, коли не перебуваєте з приміщення.

Нагадаємо, серпень прогнозується найскладнішим для енергосистеми через подальше виведення у ремонт деяких енергоблоків.