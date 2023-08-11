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Турецька компанія згодилась будувати в Україні гідроелектростанції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Турецька компанія згодилась будувати в Україні гідроелектростанції
11 серпня в Стамбулі відбулися важливі перемовини між «Укргідроенерго» Ігорем Сиротою та турецькою компанією «Догуш Констракшн»
фото: Укргідроенерго

Україна та Туреччина об’єднують зусилля для відновлення гідроенергетичної інфраструктури

Турецький холдинг Doğuş Group та ПрАТ «Укргідроенерго» підписали меморандум про співпрацю в будівництві гідроелектростанцій. Про це повідомляє пресслужба «Укргідроенерго».

11 серпня в Стамбулі відбулися важливі перемовини між генеральним директором «Укргідроенерго» Ігорем Сиротою та головою ради правління турецької компанії «Догуш Констракшн» Хюсню Акханом. Під час переговорів українська та турецька сторони підписали меморандум про співробітництво, спрямований на спільне будівництво гідроелектростанцій в Україні.

Сирота висловив подяку за запрошення до Туреччини та відзначив значущі досягнення Doğuş Group у будівництві вражаючих інфраструктурних об’єктів. Він також підкреслив важливість проєктних та інженерних рішень, які використовує компанія.

Крім того, Сирота зазначив, що співпраця між сторонами відіграє ключову роль у відновленні енергетичної сфери України. Догуш Груп налічує понад 300 компаній, активно діючих у восьми різних секторах.

Турецька компанія вже 18 років реалізує інфраструктурні проєкти в Україні й заявила про свою готовність узяти активну участь у відбудові гідроенергетичної інфраструктури країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчі роки Україна будуватиме «зелені» електростанції з дешевою електроенергією.

Теги: Укренерго електроенергія Туреччина Україна

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