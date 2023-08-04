Коли зелена енергетика стане найбільшим джерелом електроенергії? Експерти вказали рік

Частка відновлювальних джерел енергії у світовому виробництві електроенергії досягне 33% у найближчий час

Частка відновлюваної енергії у світовому виробництві електроенергії може перевищити вугілля вже у 2024 році, потенційно ставши найбільшим джерелом електроенергії та вперше задовольнивши одну третину світового постачання електроенергії, повідомило агентство Anadolu.

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Відповідно до останнього звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про ринок електроенергії, залежно від сприятливих погодних умов і очікувань, що виробництво електроенергії на вугіллі дещо впаде цього та наступного року, відновлювані джерела енергії мають задовольнити весь додатковий попит на електроенергію у 2023 та 2024 роках.

Очікується, що виробництво електроенергії з викопного палива впаде в чотири рази за шість років, демонструючи структурний спад, йдеться у звіті.

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Частка відновлюваних джерел енергії у світовому виробництві електроенергії становила 22% у 2014 році, а тепер прогнозується, що вона досягне понад 33% у 2024 році, демонструючи зростання на 50% за цей період.

«Навіть якщо відновлювані джерела енергії не перевищать вугілля наступного року, між ними буде дуже невелика різниця. У будь-якому випадку наступного року відновлювані джерела енергії забезпечуватимуть одну третину світового виробництва електроенергії», – повідомили в МЕА.

Там зазначили, що глобальні потужності відновлюваних джерел енергії зростають експоненціально, це зростання зменшить потребу у викопному паливі для виробництва електроенергії.

«Якщо інвестиції в електромережі не зростатимуть, це однозначно призведе до затримки декарбонізації глобальних енергетичних систем і зростання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел», – йдеться у звіті.

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Згідно з прогнозом МЕА, глобальні інвестиції в енергетику цього року становитимуть близько 2,8 трильйона доларів США, і понад 1,7 трильйона доларів з них підуть на чисту енергію, включаючи відновлювану енергетику, ядерну енергію, мережі, зберігання, паливо з низьким рівнем викидів, підвищення ефективності та електрифікацію.