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Коли зелена енергетика стане найбільшим джерелом електроенергії? Експерти вказали рік

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Коли зелена енергетика стане найбільшим джерелом електроенергії? Експерти вказали рік
Альтернативна енергетика займає більш вагому роль у сьогоднішній економіці
фото з відкритих джерел

Частка відновлювальних джерел енергії у світовому виробництві електроенергії досягне 33% у найближчий час

Частка відновлюваної енергії у світовому виробництві електроенергії може перевищити вугілля вже у 2024 році, потенційно ставши найбільшим джерелом електроенергії та вперше задовольнивши одну третину світового постачання електроенергії, повідомило агентство Anadolu.

Відповідно до останнього звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про ринок електроенергії, залежно від сприятливих погодних умов і очікувань, що виробництво електроенергії на вугіллі дещо впаде цього та наступного року, відновлювані джерела енергії мають задовольнити весь додатковий попит на електроенергію у 2023 та 2024 роках. 

Очікується, що виробництво електроенергії з викопного палива впаде в чотири рази за шість років, демонструючи структурний спад, йдеться у звіті.

Частка відновлюваних джерел енергії у світовому виробництві електроенергії становила 22% у 2014 році, а тепер прогнозується, що вона досягне понад 33% у 2024 році, демонструючи зростання на 50% за цей період. 

«Навіть якщо відновлювані джерела енергії не перевищать вугілля наступного року, між ними буде дуже невелика різниця. У будь-якому випадку наступного року відновлювані джерела енергії забезпечуватимуть одну третину світового виробництва електроенергії», – повідомили в МЕА.

Там зазначили, що глобальні потужності відновлюваних джерел енергії зростають експоненціально, це зростання зменшить потребу у викопному паливі для виробництва електроенергії.

«Якщо інвестиції в електромережі не зростатимуть, це однозначно призведе до затримки декарбонізації глобальних енергетичних систем і зростання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел», – йдеться у звіті.

Згідно з прогнозом МЕА, глобальні інвестиції в енергетику цього року становитимуть близько 2,8 трильйона доларів США, і понад 1,7 трильйона доларів з них підуть на чисту енергію, включаючи відновлювану енергетику, ядерну енергію, мережі, зберігання, паливо з низьким рівнем викидів, підвищення ефективності та електрифікацію.

Теги: енергетика інвестиції вугілля альтернативна енергетика

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