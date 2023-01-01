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Де в Україні найважча ситуація з електропостачанням: дані «Укренерго»

glavcom.ua
Де в Україні найважча ситуація з електропостачанням: дані «Укренерго»
У яких областях України найважча ситуація з електрикою
фото ілюстративне

Наразі енергетики працюють над тим, щоб повністю відновити можливість подати електроенергію всім споживачам, запевняє «Укренерго»

Від масованих атак Росії по українській енергосистемі найбільше постраждали Київ, Одеса, Дніпро, а також Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська та Харківська області. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час інформаційного телемарафону.

«Ми пам’ятаємо, які у нас були проблеми після обстрілу дронами-камікадзе Одеси. Ми пам’ятаємо, що у нас після одного з масованих ракетних обстрілів були проблеми в Дніпрі і Дніпропетровській області. Нещодавно були проблеми в Києві. Зараз у нас є значні пошкодження в західному регіоні, на Півдні нашої країни. Зокрема, в Миколаївській, в Херсонській і в Харківській області теж. Це якраз ті області, які найбільше постраждали від масованих атак», – сказав Кудрицький.

Він запевнив, що в компанії працюють над тим, щоб повністю відновити можливість подати електроенергію всім споживачам. Також в компанії будуть паралельно працювати над тим, щоб якомога більше генеруючих потужностей повернулося в систему, щоб загальний дефіцит електроенергії був мінімізований.

Нагадаємо, раніше Кудрицький заявляв, що постійні атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі теоретично можуть спричинити в Україні блекаут, але на практиці поки що така ймовірність досить низька.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

Теги: населення Укренерго інфраструктура блекаут Миколаїв Дніпро Одеса

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