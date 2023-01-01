Чи буде в Україні тотальний блекаут: прогноз «Укренерго»
«Укренерго» запевняє, що енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак ворога
Постійні атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі теоретично можуть спричинити в Україні блекаут, але на практиці поки що така ймовірність досить низька. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.
«Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність», – заявив Кудрицький.
Кудрицький вважає, що «російська воєнщина на полі бої з української енергосистемою» мало що може продемонструвати.
«Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють», - додав він.
Нагадаємо, у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.
Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.
Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.
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