Новий рік без світла: де переглянути графік у разі відключення електроенергії (перелік)

Детальну інформацію про причину відсутності світла можна прочитати на сайтах обленерго

Варто бути готовими до того, що Новий рік-2023 доведеться зустріти при свічках, адже після обідніх обстрілів Росія може влаштувати чергову атаку на інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Україні. Графіки у разі відключення світла можна буде подивитися онлайн. Про це пише РБК-Україна.

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«Усім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації в окремому регіоні рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)», – розповіли в Укренерго.

Докладнішу інформацію про відключення у конкретному регіоні читайте на сайті операторів системи розподілу електроенергії:

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До слова, міненергетики повідомило, чи є ушкодження енергосистеми після обстрілу.

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України. Попри це, енергосистема залишається стабільною.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет.