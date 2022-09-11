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Окупанти обстріляли ракетами Харківську ТЕЦ-5

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли ракетами Харківську ТЕЦ-5
Росіяни влучили ракетами у Харківську ТЕЦ-5
фото: кадр з відео

Внаслідок атак російських окупантів було повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську

Російські окупанти ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Зокрема, по Харківській ТЕЦ-5. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива «відповідь» за втечу власної армії з поля бою», – написав Подоляк.

Внаслідок атак російських окупантів було повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Російські терористи залишаються терористами і б’ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових обʼєктів, лише мета залишити людей без світла й тепла», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

 

Теги: окупанти Харківщина радник Михайло Подоляк

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