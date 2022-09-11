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Окупанти випустили 11 крилатих ракет по Україні, частину з них збили

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти випустили 11 крилатих ракет по Україні, частину з них збили
На сході України росіяни випустили 11 ракет, дев'ять з них збила ППО
фото: ілюстраційне

Ворогом у неділю увечері нанесено ракетний удар по зоні відповідальності з’єднання

Увечері 11 вересня російські окупанти випустили по сходу України 11 крилатих ракет, дев'ять – збила протиповітряна оборона. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

«Ворогом у неділю увечері нанесено ракетний удар по зоні відповідальності з’єднання. Загалом ворогом застосовано 11 крилатих ракет. Підрозділами повітряного командування «Схід» збито сім крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них п'ять – Х-101, дві – Калібр», – йдеться у повідомленні.

Військові додали, що ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

Теги: окупанти ракета війна Полтавщина

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