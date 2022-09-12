Окупанти активізували корабельне угруповання в Чорному морі

Через шторм в морі ворожий «десант, попри його кількісну присутність, якісно не може реалізувати божевільні завдання»

Росія активізувала угруповання в Чорному морі з присутністю чотири великих десантних корабля. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».



У Чорному морі продовжують перебування в безпечних для себе районах, поблизу південного узбережжя Криму, 14 бойових кораблів ворожого флоту, серед яких 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 «калібрами».

Несподівано активізовано присутність чотирьох великих десантних кораблів.

За прогнозами військових, через шторм в морі ворожий «десант, попри його кількісну присутність, якісно не може реалізувати божевільні завдання»

Однак «море може щедро підкидати мінні сюрпризи«.

«Отже, не тільки загрозу ракетних ударів несе Чорне море при присутності в ньому ворога. Небезпека підриву в прибережних водах і на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною», – заявили в ОК «Південь».