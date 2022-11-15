Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрпошта» запускає перші відділення у Херсоні та починає виплату пенсій

Надія Клочко
glavcom.ua
«Укрпошта» запускає перші відділення у Херсоні та починає виплату пенсій
Укрпошта відновлює роботу у Херсоні
фото з відкритих джерел

Херсон був визволений з російської окупації 11 листопада

Акціонерне товариство «Укрпошта» у вівторок, 15 листопада, відкриває у звільненому від росіян Херсоні перші два відділення, а також розпочинає виплату пенсій. Про це повідомив гендиректор державної компанії Ігор Смілянський.

«Як обіцяли, повертаємось до Херсона і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші два відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам», – зазначив він.

Смілянський також повідомив, що він підписав наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада 2022 року.

«Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонської дирекції, а завтра вже передам усі повноваження, бо день буде особливо насиченим. Не перемикайтесь та до зустрічі у Херсоні», – зазначив гендиректор «Укрпошти».

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що пенсії жителям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Також до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Повідомлялося також, що у Херсоні запровадили комендантську годину

Читайте також: Пенсійне посвідчення згоріло, годувальник загинув. Мінсоц пояснює, як відновити виплати
Теги: Укрпошта Херсон пенсія деокупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Константінов закликав ще раз переглянути перелік заходів безпеки у Криму
Відступ із Херсона: кремлівські прихвосні у Криму розхвилювалися про свою безпеку
Сьогодні, 06:37
Рішення про допуск цивільних приймали військові
Міноборони пояснило скасування дозволів на роботу журналістів у Херсоні
Вчора, 23:51
Міноборони повідомило про звільнення Херсона 11 листопада
Секретар РНБО назвав основні загрози для визволеного Херсона
Сьогодні, 08:00

Бізнес

«Укрпошта» запускає перші відділення у Херсоні та починає виплату пенсій
«Укрпошта» запускає перші відділення у Херсоні та починає виплату пенсій
Ціни суттєво зміняться: що чекає ринок нерухомості до кінця року 
Ціни суттєво зміняться: що чекає ринок нерухомості до кінця року 
Скандальний ексголова «Укрексімбанку» отримав високу посаду у держкомпанії
Скандальний ексголова «Укрексімбанку» отримав високу посаду у держкомпанії
Націоналізація «Укрнафти»: як відреагував Коломойський
Націоналізація «Укрнафти»: як відреагував Коломойський
«Укрнафту» очолив ексгендиректор мережі заправок WOG
«Укрнафту» очолив ексгендиректор мережі заправок WOG
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
100K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
63K
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
61K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
55K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
30K
Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: перші заяви

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту