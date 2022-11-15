«Укрпошта» запускає перші відділення у Херсоні та починає виплату пенсій

Херсон був визволений з російської окупації 11 листопада

Акціонерне товариство «Укрпошта» у вівторок, 15 листопада, відкриває у звільненому від росіян Херсоні перші два відділення, а також розпочинає виплату пенсій. Про це повідомив гендиректор державної компанії Ігор Смілянський.

«Як обіцяли, повертаємось до Херсона і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші два відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам», – зазначив він.

Смілянський також повідомив, що він підписав наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада 2022 року.

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«Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонської дирекції, а завтра вже передам усі повноваження, бо день буде особливо насиченим. Не перемикайтесь та до зустрічі у Херсоні», – зазначив гендиректор «Укрпошти».

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що пенсії жителям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Також до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Повідомлялося також, що у Херсоні запровадили комендантську годину.

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