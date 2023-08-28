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«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки
Дизайн марки розробив український художник Олег Шупляк
фото: Ігор Смілянський / Telegram

3 грн з кожного випуску підуть на допомогу дітям загиблих захисників України

У понеділок, 28 серпня, «Укрпошта» оголосила про випуск марки «Вічна Памʼять» до Дня пам’яті захисників України. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а згодом вона стане доступною для купівлі у відділеннях пошти. Про це повідомив гендиректора АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Ми маємо памʼятати, завдяки кому можемо прокидатися та чекати гарних новин і в цивільному житті, і на фронті. Завдяки кому вже за декілька днів наші діти знову підуть до школи. Тому Укрпошта оголошує випуск марки «Вічна памʼять», що буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті захисників України», – йдеться у повідомленні.

Смілянський зазначив, що започаткована у 2019 році дата сьогодні набула ще глибшого змісту – 3 грн з кожного випуску підуть на допомогу дітям загиблих захисників України.

«Ми довго думали над напрямком благодійності цього випуску. Зібрати на зброю, памʼятник чи музей загиблим героям. Але вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі – діти героїв. Якщо є найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трішки тепла та підтримки – ми зробимо саме це», – додав він.

Спецпогашення по всій країні відбудуться завтра. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а вже завтра – придбати у відділеннях «Укрпошти». 

Дизайн марки розробив український художник Олег Шупляк.

Нагадаємо, нещодавно «Укрпошта» випустила поштову марку до 32-ї річниці Незалежності.

Теги: Укрпошта Ігор Смілянський

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