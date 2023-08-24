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«Укрпошта» випустила поштову марку до 32-ї річниці Незалежності

Наталя Забазнова
glavcom.ua
«Укрпошта» випустила поштову марку до 32-ї річниці Незалежності
Марка «Україна-мати» до 32-ї річниці Незалежності
Фото Хмельницької ОВА

Марку вже погасили у регіонах

Сьогодні, 24 серпня, «Укрпошта» офіційно ввела в обіг поштову марку «Україна-мати». Погашення штемпелем «Перший день» пройшло в столиці. Спецпогашення – у регіонах України. Штемпелі тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополя працюватимуть на київському головпоштамті; штемпель Луганської області прикріплено до міста Покровськ (Донецька область). Про це повідомили на сайті «Укрпошти».

«Сьогодні для нашої країни історично важливий та особливий день. Ми вже показали світу своє жагуче прагнення до волі та любов до Батьківщини. Ворогів ми вибиваємо з нашої землі й доводимо, що тут їх ніхто не чекає. Маємо чудову нагоду презентувати поштову марку «Україна-мати» в таку знакову дату. Українці встигли високо оцінити новинку, розкупивши за лічені дні значну частину тиражу за передзамовленням», –  сказав генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Погашення марки «Україна-мати» на Хмельниччині
Погашення марки «Україна-мати» на Хмельниччині
Фото Хмельницької ОВА

На новій поштовій марці в інтерпретації української художниці Зінаїди Кубар зображено монумент, що височіє на Печерських пагорбах Києва і є одним з найвищих та найвпізнаваніших у світі, у червоному намисті. До 32-ї річниці Незалежності скульптуру, що повернута щитом до Росії, замість демонтованого герба тоталітарного режиму увінчав український тризуб. 

«На поштовій марці зображено образ «Батьківщини-матері», який я створила ще у 2012 році. Монумент викликав чимало дискусійних питань, враховуючи його радянське минуле, тому в мене виникло бажання трансформувати цей образ, аби той став шляхетним символом не лише Києва, а й всієї України. Так з’явилася сталева «Мати», одягнута в червоне намисто, яке завжди було неодмінною складовою нашого традиційного жіночого вбрання та вважалося оберегом», – зазначила художниця Зінаїда Кубар.

Погашення марки «Україна-мати» на Тернопільщині
Погашення марки «Україна-мати» на Тернопільщині
Фото Суспільне Тернопіль

Тираж поштових марок – 600 000 екземплярів. Номінал — U (12 грн), що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України. Вартість маркового аркуша – 72 грн. Також випусти й конверт «Перший день», немаркований художній конверт, художні листівки та набір магнітів «Україна-мати».

Відсьогодні поштовий набір можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні.

Нагадаємо, Google долучився до святкування Дня Незалежності України. Компанія привітала українців особливим дудлом, який створила київська художниця Поліна  Дорошенко. Як пояснили у компанії, використані в ньому жовті та сині кольори Прапору України надають дудлу особливий національний характер. Кольори символізують ясне небо, яке огортає безкраї пшеничні поля, що можна побачити по всій країні. Крім того, дудл уособлює незламність духу народу та любов до свободи. 

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Теги: День Незалежності Укрпошта

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