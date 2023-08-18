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«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки до Дня Незалежності (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки до Дня Незалежності (фото)
Марка створена українською художницею Зінаїдою Кубар у співпраці з командою «Укрпошти»
фото: Укрпошта

«Україна-мати» в своєму новому образі – це про переосмислення минулого»

В Україні до 24 серпня запустять марку «Україна – Мати». Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Смілянський зазначив, що «Україна-мати» в своєму новому образі – це про переосмислення минулого.

У випуску також буде конверт «Перший день», листівки та магніт «Україна-мати».

Марка створена українською художницею Зінаїдою Кубар у співпраці з командою «Укрпошти».

Передзамовити випуск можна вже зараз, а придбати у відділеннях – з 24 серпня.

На поштовій марці в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар зображений відомий величний монумент, що височіє на Печерських пагорбах Києва і є одним з найвищих у світі (102 м, скульптор Василь Бородай). До 32-ї річниці Незалежності України пам’ятник, що повернутий щитом до росії, замість демонтованого герба тоталітарного режиму, увінчав тризуб.

«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки до Дня Незалежності (фото) фото 1

В набір входить:

  • аркуш «Україна-мати»;
  • конверт «Україна-мати»;
  • картка «Україна-мати. Віра»;
  • картка «Україна-мати.Надія»;
  • картка «Україна-мати. Любов»

Характеристики:

  • художниця – Зінаїда Кубар;
  • тираж марки – 600 тис.;
  • номінальна вартість – U;
  • дата випуску (рік) – 24.08.2023;
  • розмір аркуша, мм – 131х101;
  • розмір марки, мм – 27,84х40,02;
  • кількість марок в аркуші – шість.

До слова, на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Проте, це може трапитись на день раніше, або на день пізніше.

Теги: незалежність монумент Укрпошта Ігор Смілянський

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