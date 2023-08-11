Українці отримають право друкувати марки вдома

Українці зможуть друкувати поштові марки вдома

У вересні-жовтні українці матимуть можливість друкувати марки для листів на принтері вдома або в офісі. Йдеться про електронні марки – вони не наклеюються на конверт, а продруковуються прямо на ньому у вигляді штрих- та QR-кодів. Про це повідомив глава «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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Верховна Рада України прийняла закон, який звільняє від ПДВ випуск електронних поштових марок. Це дозволить друкувати марки будь-де і швидко відправляти листи

«До сьогодні діяла норма податкового кодексу, згідно з яким, коли ви купляли паперові марки вони не підлягали ПДВ, а коли та сама марка наносилась електронним шляхом, то ПДВ мало сплачуватися. Тепер всі марки рівні в правах», – заявив гендиректор.

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Смілянський наголошує, що завдяки цим нововведенням черг у відділеннях стане значно менше.

«Уже зовсім скоро дамо можливість друкувати електронні марки прямо вдома чи в офісі на принтері й швидко відправляти всі листи у відділеннях. Спочатку реєстровані, а потім і всі інші. Тож черг стане менше», – додав Смілянський.

Найімовірніше, ці нововведення розпочнуть працювати у вересні.

Нагадаємо, що раніше «Укрпошта» розпочала продаж нової марки «Винищувачі зла» із зображенням F-16 разом з сувенірною терткою в онлайн-магазині. Вартість поштового набору складає 172 грн. У нього входить аркуш марок, конверт і картка «Винищувачі зла».