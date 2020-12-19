Укрпошта пропонує надіслати новорічні подарунки лікарням та дитбудинкам
Українцям потрібно лише обрати регіон, заклад, новорічний подарунок та оплатити його
Кожен охочий може потішити малюків у дитячих будинках, людей літнього віку у будинках престарілих та лікарів новорічними подарунками.
Про це повідомляє Укрпошта.
Або ж обрати ще один варіант – перерахувати кошти у фонд Tabletochki, який опікується інтересами онкохворих дітей, повідомляє національний поштовий оператор Укрпошта.
Для цього Укрпошта разом з інтернет-магазинами підготувала ідеї для новорічних подарунків.
Українцям потрібно лише обрати регіон, заклад, новорічний подарунок та оплатити його.
Для тих, хто хоче підтримати та подарувати різдвяну казку потрібно:
- Обрати того, кого хочете підтримати та подарувати йому подарунок.
- Вибрати заклад із переліку, що зазначений на сайті Укрпошти.
- Перейди на сайт партнера.
- Оплатити подарунок в інтернет-магазині.
- Вказати адресу вибраного дитячого будинку, будинку престарілих чи лікарні.