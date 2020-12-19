Укрпошта пропонує надіслати новорічні подарунки лікарням та дитбудинкам

Українцям потрібно лише обрати регіон, заклад, новорічний подарунок та оплатити його

Кожен охочий може потішити малюків у дитячих будинках, людей літнього віку у будинках престарілих та лікарів новорічними подарунками.

Про це повідомляє Укрпошта.

Або ж обрати ще один варіант – перерахувати кошти у фонд Tabletochki, який опікується інтересами онкохворих дітей, повідомляє національний поштовий оператор Укрпошта.

Для цього Укрпошта разом з інтернет-магазинами підготувала ідеї для новорічних подарунків.

Українцям потрібно лише обрати регіон, заклад, новорічний подарунок та оплатити його.

Для тих, хто хоче підтримати та подарувати різдвяну казку потрібно: