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    Суспільство

    Укрпошта пропонує надіслати новорічні подарунки лікарням та дитбудинкам

    • Розсилка
    Укрпошта пропонує надіслати новорічні подарунки лікарням та дитбудинкам

    Українцям потрібно лише обрати регіон, заклад, новорічний подарунок та оплатити його

    Кожен охочий може потішити малюків у дитячих будинках, людей літнього віку у будинках престарілих та лікарів новорічними подарунками.

    Про це повідомляє Укрпошта.

    Або ж обрати ще один варіант – перерахувати кошти у фонд Tabletochki, який опікується інтересами онкохворих дітей, повідомляє національний поштовий оператор Укрпошта.

    Для цього Укрпошта разом з інтернет-магазинами підготувала ідеї для новорічних подарунків.

    Українцям потрібно лише обрати регіон, заклад, новорічний подарунок та оплатити його.

    Для тих, хто хоче підтримати та подарувати різдвяну казку потрібно:

    • Обрати того, кого хочете підтримати та подарувати йому подарунок.
    • Вибрати заклад із переліку, що зазначений на сайті Укрпошти.
    • Перейди на сайт партнера.
    • Оплатити подарунок в інтернет-магазині.
    • Вказати адресу вибраного дитячого будинку, будинку престарілих чи лікарні.
    Теги: Укрпошта
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