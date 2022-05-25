Уперше в світі: «Укрпошта» відкриває свій магазин на eBay

Наразі через eBay можна замовити марки, футболки й інші товари з українською символікою

Компанія «Укрпошта» стала першою поштою світу, яка відкриває свій власний магазин на світовому майданчику eBay, та ще й робить це під час війни. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Непогана новина, коли твій магазин з’являється на майданчику, де присутні понад 147 мільйонів активних покупців у 190 країнах», – зазначив він.

Смілянський наголосив, що команда Ebay створила для «Укрпошти» максимально сприятливі умови та швидко ухвалювала всі рішення.

Наразі через eBay можна замовити марки, футболки й інші товари з українською символікою і цим допомогти Україні. Так, $5 із кожного замовлення направлятимуть у благодійний фонд «Укрпошти» та KSE Foundation.

«Звісно, що ціни на зовнішніх майданчиках будуть відрізнятися. Так, набір блок марок F із листівкою та конвертом будуть коштувати $49.95, водночас ціна містить міжнародне доставлення, а також благодійний компонент», – зазначив гендиректор.

Нагадаємо, 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.