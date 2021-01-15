НАТО стурбоване через розширення російської військової присутності в Криму

Раніше Столтенберґ повідомив, що НАТО продовжить нарощувати свою військову присутність в Чорноморському регіоні

НАТО спостерігає зростання військового будівництва з боку Росії від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки

НАТО відстежує військову присутність Росії в регіоні Чорного моря й окупованому Криму і стурбований її розширенням.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ.

«Що стосується питання про збільшення російської присутності в Лівії і в Африці в цілому, звичайно, це те, за чим ми стежимо – і дуже уважно відстежуємо в НАТО, це частина моделі збільшення російської присутності не тільки в Лівії, а й в інших частинах Африки, і на Близькому Сході, в Сирії і в Чорноморському регіоні в Криму, а також у Балтійському регіоні і на Крайній Півночі», – йдеться в заяві.

Столтенберґ уточнив, що альянс, зокрема, спостерігає зростання військового будівництва з боку Росії від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки.

«І це викликає велику стурбованість», – наголосив генсекретар.

Раніше Столтенберґ повідомив, що НАТО продовжить нарощувати свою військову присутність у Чорноморському регіоні у відповідь на посилення російського військового угруповання в Криму.

Як вже відомо, 14 січня Європейський суд із прав людини оголосив рішення Великої палати у справі України проти Росії щодо окупації Криму. Своїм рішенням ЄСПЛ визнав прийнятною справу «Україна проти Росії» (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті.

13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти Росії щодо подій на території півострова. В цей же день скарга була прийнята до провадження ЄСПЛ.

Зміст міждержавної заяви «Україна проти Росії» охоплює скарги уряду України на порушення протягом березня – вересня 2014 року Росією прав громадян, гарантованих низкою статей Конвенції. Таких, як, наприклад: право на життя, заборона катувань, право на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд, право на повагу до приватного і сімейного життя, свобода думки, совісті і релігії, свобода вираження поглядів та інших.

Джерело: Радіо Свобода