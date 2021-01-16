Міністр у справах ветеранів розповіла, як готувалася анексія

Юлія Лапутіна: про російську активність в Криму доповідали і Ющенку, і Януковичу

Про загрози територіальній цілісності України через активність Росії в АР Крим українське керівництво інформували ще з 2008 року. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомила міністр у справах ветеранів, генерал-майор Служби безпеки України Юлія Лапутіна.

Вона нагадала про спробу Росії встановити контроль над Кримом ще за часів ексочільника автономної республіки нині покійного Юрія Мєшкова.

«Була спроба відділення Криму, «мєшковщина» і так далі. Але потім, коли бліцкриг не вдався, Росія почала застосовувати різні, як зараз кажуть, гібридні методи. Це винищення фінансових ресурсів Криму, проводилися операції по виведенню, у тому числі через фальшиві авізо, всіх активів кримських підприємств до Росії. Окрім цього, відбувався загальний на пострадянському просторі процес криміналізації бізнесу, зв’язків криміналу з владою місцевою», – сказала Лапутіна.

Вона додала, що СБУ тоді створила оперативно-слідчу групу яка «робила все, щоб припинити дії» проти суверенітету України. Сама Лапутіна тоді працювала в оперативно-бойовому підрозділі «Альфа».

«Ми затримували озброєних злочинців. Це були банди, можна сказати, зі зброєю, з грішми для того, щоб здійснювати операції проти України. І було очевидно, що навіть якщо тоді ми припинимо ось це все, що робилося проти України, на майбутнє нам потрібно зробити запобіжники, щоб не сталося у подальшому більш ефективних спроб Російської Федерації», – згадує вона.

За словами міністра, контррозвідники доповідали про спроби Росії посилити свій вплив і за часів президентства Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

«Українська контррозвідка за часів усіх керівників писала аналітичні документи, які були засновані на певних оперативних даних та аналітичній інформації стосовно загроз. І одна з них, а це, приблизно, 2008-2009-і роки, стосовно того, що відбувається в Криму. І першим висновком нашої роботи оперативної і аналітичної було те, що існує реальна загроза відділення Криму. На жаль, відбулося так, що була зміна влади на проросійський курс, і ніхто не звернув на це увагу. І нами навіть були розроблені пропозиції, яким чином нейтралізувати ці дії російських спецслужб», – сказала вона.

Як додала очільниця Мінветеранів, її групу за підсумками цієї роботи «просто розігнали».

Верховна Рада України призначила міністром з питань ветеранів Юлію Лапутіну у грудні минулого року. У квітні 2014 року жінка перебувала на фронті у складі першої групи СБУ, охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів з групи бойовика Ігоря Гіркіна.