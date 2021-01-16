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    «Укрзалізниця» повідомила, скільки пасажирів подорожувало протягом першого тижня локдауну

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    Для безпеки пасажирів проводиться санітарна обробка вагонів у кожному пункті формування, - Укрзалізниця - «Укрзалізниця» повідомила, скільки пасажирів подорожувало протягом першого тижня локдауну
    Для безпеки пасажирів проводиться санітарна обробка вагонів у кожному пункті формування, - Укрзалізниця
    Фото з відкритих джерел

    Станом на 15 січня залізницею скористалися понад 1 млн пасажирів

    АТ «Укрзалізниця» з початку локдауну 8 січня і станом на 15 січня 2021 року перевезла в дальньому сполученні 400 тис. пасажирів, у приміському – майже 764 тисяч. Про це повідомила пресслужба підприємства.

    У компанії зазначили, що «Укрзалізниця» забезпечує курсування поїздів далекого та приміського сполучення під час посиленого карантину в країні з 8 до 24 січня.

    «Під час перевезень «Укрзалізниця» забезпечує всі протиепідемічні заходи і закликає пасажирів дотримуватися маскового режиму і користуватися антисептиком», ─ йдеться в повідомленні.

    На залізниці додали, що для безпеки пасажирів проводиться санітарна обробка вагонів у кожному пункті формування та обробка після кожного рейсу: виконується сухе, вологе прибирання та дезінфекція внутрішніх приміщень вагонів. Особлива увага приділяється поверхням, зокрема поручням, дверним ручкам, раковинам і кнопкам.

    На шляху руху поїзда провідники пасажирських вагонів проводять додаткову дезінфекцію.

    Як повідомлялося, менеджмент Укрзалізниці придумав, на кого перекинути неприбуткові приміські перевезення.

    Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» почне продавати квитки на потяги через Viber та Telegram.

    До слова, в Україні з 8 січня почав діяти локдаун.

    Теги: Укрзалізниця потяг перевезення дезінфекція
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