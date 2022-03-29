«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на 29 березня

Від початку війни 3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до безпечних міст

На вівторок призначено шість додаткових евакуаційних рейсів

«Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні рейси на 29 березня. Про це повідомляється на сайті УЗ.

У вівторок плануються такі евакуаційні потяги:

Харків:

11:30 - №229/230 Харків – Ужгород

Краматорськ:

13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;

16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.

Інші:

14:00 - 5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Час відправлення може змінюватись.

Як повідомлялося, 3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон. «Укрзалізниця» фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України.

«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків на десять днів наперед для понад 40 основних рейсів країною.

Водночас «Укрзалізниця» збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.