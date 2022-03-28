Зі Львова до Чехії вирушить додатковий евакуаційний потяг

Також «Укрзалізниця» повідомляє про дію безкоштовних евакуаційних потягів зі столиці України

«Укрзалізниця» разом з чеською залізницею призначила додатковий безкоштовний евакуаційний рейс, яким можна виїхати зі Львівської області до Чехії. Про це перевізник повідомляє у своєму Telegram-каналі.

«Поїзд Мостиська ІІ - Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 30 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 22:36», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що можливе продовження маршруту поїзда до міста Брно з боку чеських залізниць.

У повідомленні також додали, що дістатися станції Мостиська можна електричкою зі Львова – найзручніший рейс відправляється о 09:02 і прибуває на станцію Мостиська ІІ об 11:03.

Також «Укрзалізниця» повідомляє про дію безкоштовних евакуаційних потягів зі столиці України. Перевагу проїзду мають вагітні жінки, діти, літні люди. Охочих виїхати дуже багато, тому на вокзалі можна простояти кілька годин або навіть днів. Потяги можуть відхилятися від розкладу - уважно стежте за табло.

Евакуаційні поїзди з Києва 28 березня:

00:40 – 130/129 Івано-Франківськ - Кременчук

01:00 – 754 Дарниця - Харків-Пас.

01:36 – 15/16 Рахів - Харків-Пас.

02:30 – 21/22 Трускавець - Харків-Пас.

03:42 – 1/2 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

04:01 – 149/150 Чернівці - Полтава Півд

05:05 – 138/138 Лозова - Хмельницький

05:40 – 142/141 Львів - Лозова

07:05 – 722 Дарниця - Харків-Пас.

08:30 – 715/716 Київ-Пас - Пшемисль

09:00 – 717 Дарниця - Львів

11:46 – 45/46 Ужгород - Лозова

13:09 – 142/141 Лозова - Львів

14:07 – 749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

14:07 – 749/750 Київ-Пас - Відень

14:25 – 769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський

15:02 – 55/56 Київ-Пас - Рахів

17:09 – 13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 – 790/789 Київ-Пас - Кропивницький*

17:42 – 792/791 Київ-Пас - Кременчук*

18:30 – 81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 – 43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:13 – 67/68 Київ-Пас - Варшава*

19:13 – 909/910 Київ-Пас - Хелм*

19:48 – 95/96 Київ-Пас - Рахів

20:05 – 29/30 Київ-Пас - Ужгород

20:12 – 49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 – 57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 – 60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 – 38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:15 – 105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 – 98/97 Київ-Пас - Ковель

21:28 – 76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний

21:33 –149/150 Полтава Півд - Чернівці

21:50 – 15/16 Харків-Пас. - Рахів

22:22 – 7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:27 – 45/46 Лозова - Ужгород

22:37 – 91/92 Київ-Пас - Львів

22:40 – 130/129 Кременчук - Івано-Франківськ

22:49 – 138/137 Хмельницький - Лозова

23:46 – 771/772 Київ-Пас - Хмельницький

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня відбувається організація чергового евакуаційного потягу з Луганщини.