Окупанти обстріляли евакуаційний потяг на Донеччині, загинула провідниця

Через обстріл потяг не зможе забрати 100 дітей, які чекають на евакуацію

У ніч проти 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула, інша була поранена. Жінку доправили до лікарні міста Слов'янськ, де наразі їй надають допомогу.

«Це – жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав «дорогу життя» для вже понад 2 млн врятованих. «Укрзалізниця» зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі міста Лиман», – ідеться у повідомленні компанії.

Раніше «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних рейсів, що будуть здійснені 13 березня.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає новий вебресурс, щоб інформувати пасажирів про евакуаційні рейси, міжнародні маршрути та роботу вокзалів під час війни.