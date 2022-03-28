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    Відновлюється продаж залізничних квитків за десять днів до відправки (перелік рейсів)

    Відовлено продаж квитків наперед на понад 40 рейсів - Відновлюється продаж залізничних квитків за десять днів до відправки (перелік рейсів)
    Відовлено продаж квитків наперед на понад 40 рейсів

    «Укрзалізниця» збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону

    «Укрзалізниця» відновлює продаж квитків на десять днів наперед для понад 40 основних рейсів країною. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка.

    Водночас «Укрзалізниця» збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.

    Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем (у тому числі міжнародних) вже є на сайті https://uz-vezemo.com.

    Квитки можна придбати:

    Повідомляється, що 3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон. «Укрзалізниця» фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Відновлюється продаж залізничних квитків за десять днів до відправки (перелік рейсів)