Під Києвом окупанти обстріляли евакуаційний потяг

У трьох вагонах вибито вікна

У четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

У результаті обстрілу у трьох вагонах вибито вікна.

За оперативними даними, постраждалих немає ні серед залізничників, ні серед пасажирів. Начальник поїзда та вся поїздна бригада діяли чітко, зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ – допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо», – закликав він.

Нагадаємо, протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль (Польща).

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.