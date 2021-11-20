«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 29 нових сполучень

Найбільше прискориться поїзд №13/14 між Києвом та Солотвино

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 19 пар нових та 49 прискорених поїздів. У новому графіку буде 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів. Він почне діяти з 12 грудня. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Найбільше прискориться поїзд №13/14 між Києвом та Солотвино. Він курсуватиме зі столиці на 3 години 16 хвилин менше, ніж раніше, а у зворотному напрямку — на 2 години 40 хвилин менше.

Крім цього, прискорять поїзди №77/78 Харків — Маріуполь, №84/83 Київ — Маріуполь, №45/46 Ужгород — Лисичанськ, №108/107 Одеса — Ужгород, №135/136 Чернівці — Білгород-Дністровський, №142/141 Маріуполь — Одеса, №145/146 Київ — Ізмаїл, №250/249 Чернівці — Київ та інші.

Серед нових маршрутів з'явиться №6/5 з Маріуполя до Рахова. Він стане найдовшим в країні та долатиме дистанцію в 1756 кілометрів. Цей поїзд їхатиме з Маріуполя до Львова 21 годину замість 29 годин, як було у попередньому розкладі.

Також з’явиться ще шість до лижного курорту «Буковель»: №15/16 Харків — Рахів; №55/56 Київ — Рахів; №95/96 Київ — Рахів; №25/26 Одеса — Рахів; №125/126 Миколаїв — Рахів; №130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Нові поїзди дозволять з'єднати і низку обласних та регіональних центрів. Наприклад, маршрут №43/44 Чернігів, Київ — Івано-Франківськ створить нове сполучення Чернігова та Києва з Моршином, Долиною, Калушем.

Поїзд №67/68 Маріуполь — Львів створить нове сполучення Маріуполя, Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького, Тернополя та Львова з Христинівкою, що біля Умані. А поїзд №113/114 Львів — Бахмут додасть ще одне з'єднання Луцька із Львовом, Житомиром, Києвом, Полтавою, Харковом, Бахмутом.

У міжнародному сполученні, крім вже звичних маршрутів, з'являться два нові поїзди 19/20 та №27/28, яку курсуватимуть зі Львова до польського Перемишля.