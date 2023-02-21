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Укрзалізниця розпочинає «залізну українізацію». У столиці встановлено символічну позначку (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Укрзалізниця розпочинає «залізну українізацію». У столиці встановлено символічну позначку (фото)
Відтепер нульовий кілометр українських залізниць на Центральному вокзалі Києва
Укрзалізниця

Комплексна програма розрахована на три роки і буде реалізована у кілька етапів

«Укрзалізниця» розпочинає трирічну програму «залізна українізація», мета якої повністю позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту. Про це повідомив голова правління товариства Олександр Камишін, передає пресслужба «Укрзалізниці».

«Пора нарешті позбутися радянського та імперського минулого, яке понад 100 років просочувало українську залізницю, викинути на звалище історії все, що пов'язує нас і заважає розвиватися. Пора повністю українізувати залізницю», – зазначив він.

Камишін зазначив, що ще влітку минулого року «Укрзалізниця» розпочала процес підготовки до повної українізації: було вивчено всі можливі юридичні та технічні аспекти та зібрано велику кількість інформації про об'єкти, що підлягають українізації. На основі цих даних і склали комплексну програму українізації.

Комплексна програма розрахована на три роки – 2023-2025 рр. Вона буде реалізована у кілька етапів. Керівництво відомства запевняє, що буде українізовано чи демонтовано все, що досі пов'язувало залізничну галузь України із країною-агресором: назви, позначки, барельєфи.

На першій платформі головного столичного вокзалу столиці вже встановили символічну позначку – нульовий кілометр.

Укрзалізниця розпочинає «залізну українізацію». У столиці встановлено символічну позначку (фото) фото 1

«Раніше ми бачили кілометражні позначки на головному вокзалі країни, на яких було зазначено 856/857 км. Чому? Тому що близько сотні років ми мали розрахунок нульового кілометру від Росії. Кладемо цьому край. Відтепер нульовий кілометр українських залізниць тут, у Києві, на Центральному вокзалі», – розповів Камишін.

Також очікується, що протягом найближчих трьох років усі кілометрові знаки на залізниці будуть замінені на сучасні світловідбивні.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» започаткувала програму лояльності «Залізні друзі».

Теги: дерусифікація війна Укрзалізниця

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