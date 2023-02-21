Укрзалізниця розпочинає «залізну українізацію». У столиці встановлено символічну позначку (фото)

Комплексна програма розрахована на три роки і буде реалізована у кілька етапів

«Укрзалізниця» розпочинає трирічну програму «залізна українізація», мета якої повністю позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту. Про це повідомив голова правління товариства Олександр Камишін, передає пресслужба «Укрзалізниці».

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«Пора нарешті позбутися радянського та імперського минулого, яке понад 100 років просочувало українську залізницю, викинути на звалище історії все, що пов'язує нас і заважає розвиватися. Пора повністю українізувати залізницю», – зазначив він.

Камишін зазначив, що ще влітку минулого року «Укрзалізниця» розпочала процес підготовки до повної українізації: було вивчено всі можливі юридичні та технічні аспекти та зібрано велику кількість інформації про об'єкти, що підлягають українізації. На основі цих даних і склали комплексну програму українізації.

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Комплексна програма розрахована на три роки – 2023-2025 рр. Вона буде реалізована у кілька етапів. Керівництво відомства запевняє, що буде українізовано чи демонтовано все, що досі пов'язувало залізничну галузь України із країною-агресором: назви, позначки, барельєфи.

На першій платформі головного столичного вокзалу столиці вже встановили символічну позначку – нульовий кілометр.

«Раніше ми бачили кілометражні позначки на головному вокзалі країни, на яких було зазначено 856/857 км. Чому? Тому що близько сотні років ми мали розрахунок нульового кілометру від Росії. Кладемо цьому край. Відтепер нульовий кілометр українських залізниць тут, у Києві, на Центральному вокзалі», – розповів Камишін.

Також очікується, що протягом найближчих трьох років усі кілометрові знаки на залізниці будуть замінені на сучасні світловідбивні.

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Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» започаткувала програму лояльності «Залізні друзі».