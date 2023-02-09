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Працівник «Укрзалізниці» працював на ФСБ і коригував удари по Києву (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Працівник «Укрзалізниці» працював на ФСБ і коригував удари по Києву (фото)
Агенту РФ загрожує 15 років тюрми або довічне ув'язнення
СБУ

Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів ЗСУ

Служба безпеки України викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства «Укрзалізниця». Ним виявився діючий посадовець Регіональної філії «Південно-Західна залізниця», якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України», – йдеться в повідомленні.

Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі.

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«Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові. Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби», – зазначають в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури. Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Вчора СБУ на «гарячому» затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову.

Теги: СБУ ФСБ війна росія Укрзалізниця окупанти

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