Працівник «Укрзалізниці» працював на ФСБ і коригував удари по Києву (фото)
Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів ЗСУ
Служба безпеки України викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства «Укрзалізниця». Ним виявився діючий посадовець Регіональної філії «Південно-Західна залізниця», якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України», – йдеться в повідомленні.
Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.
Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві. У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі.
«Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові. Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби», – зазначають в СБУ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури. Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Вчора СБУ на «гарячому» затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову.
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