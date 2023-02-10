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«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки поїздів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки поїздів
фото ілюстративне

Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання

Через знеструмлення окремих ділянок по Україні п'ять із 65 рейсів Укрзалізниці затримуються на 5 хвилин і більше, ще три поїзди – на понад півгодини. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Пересаджуємо пасажирів рейсу №712/711 Київ – Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом, Інтерсіті+ №722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою. Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою, про яку повідомлятимемо додатково», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами.

На залізничних вокзалах України відкрито «Пункти незламності», а на найбільших – працюють «Фортеці незламності», де можна зігрітися безкоштовним чаєм, зарядити гаджети та знайти гарантований зв’язок.

В «Укрзалізниці» нагадали, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та тривог, не встигли на свої рейси, з тим же квитком посадять на наступний рейс аналогічного напрямку.

При цьому київська кільцева електричка курсує чітко за графіком, у тому числі мостами між лівим та правим берегом Києва.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: Укрзалізниця війна росія окупанти Україна

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