Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Укрзалізниця започаткувала програму лояльності «Залізні друзі»

Ірина Глотова
glavcom.ua
Укрзалізниця започаткувала програму лояльності «Залізні друзі»
Укрзалізниця анонсує програму лояльності
фото: Shutterstock

Укрзалізниця розпочала програму лояльності «Залізні друзі» – кожен кілометр подорожей перетворюватиметься на бали

 

Пасажири, що регулярно користуються залізницею, можуть стати учасниками програми лояльності «Залізні друзі», повідомляє «Укрзалізниця».

Кожен кілометр мандрівки перетворюватиметься на бали – так звані «обіймашки» від Укрзалізниці, які можна буде накопичувати та отримувати подарунки. З  12 січня по 31 березня 2023 року включно за свої перші 10 тисяч «обіймашок» пасажири отримають гарантовані подарунки від спонсорів проекту.

Учасником програми лояльності можуть стати тільки зареєстровані користувачі мобільного застосунку Укрзалізниці. Обіймашки генеруються автоматично щоразу, коли подорожуєте залізницею та використовуєте квитки, придбані у мобільному застосунку.

За кожен 1 км подорожі у вагоні плацкарт або 2 класі регіональних поїздів – нараховуєтьсяодна обіймашка, за кожен 1 км подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-м класом «Інтерсіті+» або 1 класі регіональних поїздів – нараховується дві обіймашки, за кожен 1 км подорожі у вагоні СВ, або 1-м класом «Інтерсіті+» – нараховується три обіймашки.

За квитки, які повертаються, обіймашки не нараховуються. Також вони не нараховуються за подорожі поїздами формування не Укрзалізниці.

До того ж, у застосунку фіксуватимуться і особисті «дорожні» рекорди пасажирів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» анонсувала  потяг до Херсону, а Новий рік у потягах «Укрзалізниці» зустріли 6200 пасажирів

Читайте також:  «Приватбанк» заявляє про атаку колишніх власників під час війни

Теги: Укрзалізниця потяг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Філатов розповів, куди летіла російська ракета, яка влучила в будинок у Дніпрі
Філатов розповів, куди летіла російська ракета, яка влучила в будинок у Дніпрі
Укрзалізниця започаткувала програму лояльності «Залізні друзі»
Укрзалізниця започаткувала програму лояльності «Залізні друзі»
Під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя: діти дивом вижили
Під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя: діти дивом вижили
Росія била по Києву новими ракетами: військовий експерт вказав на нюанси
Росія била по Києву новими ракетами: військовий експерт вказав на нюанси
Росіяни обстріляли дитячу лікарню у Херсоні
Росіяни обстріляли дитячу лікарню у Херсоні
Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні
Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
39K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
19K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
16K
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: в мережі з'явилось щемливе відео
11K
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу
9644
Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту