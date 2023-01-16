Укрзалізниця започаткувала програму лояльності «Залізні друзі»

Укрзалізниця розпочала програму лояльності «Залізні друзі» – кожен кілометр подорожей перетворюватиметься на бали

Пасажири, що регулярно користуються залізницею, можуть стати учасниками програми лояльності «Залізні друзі», повідомляє «Укрзалізниця».

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Кожен кілометр мандрівки перетворюватиметься на бали – так звані «обіймашки» від Укрзалізниці, які можна буде накопичувати та отримувати подарунки. З 12 січня по 31 березня 2023 року включно за свої перші 10 тисяч «обіймашок» пасажири отримають гарантовані подарунки від спонсорів проекту.

Учасником програми лояльності можуть стати тільки зареєстровані користувачі мобільного застосунку Укрзалізниці. Обіймашки генеруються автоматично щоразу, коли подорожуєте залізницею та використовуєте квитки, придбані у мобільному застосунку.

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За кожен 1 км подорожі у вагоні плацкарт або 2 класі регіональних поїздів – нараховуєтьсяодна обіймашка, за кожен 1 км подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-м класом «Інтерсіті+» або 1 класі регіональних поїздів – нараховується дві обіймашки, за кожен 1 км подорожі у вагоні СВ, або 1-м класом «Інтерсіті+» – нараховується три обіймашки.

За квитки, які повертаються, обіймашки не нараховуються. Також вони не нараховуються за подорожі поїздами формування не Укрзалізниці.

До того ж, у застосунку фіксуватимуться і особисті «дорожні» рекорди пасажирів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» анонсувала потяг до Херсону, а Новий рік у потягах «Укрзалізниці» зустріли 6200 пасажирів.