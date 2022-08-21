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«Укрзалізниця» скасувала частину поїздів до Харкова на День Незалежності

Надія Клочко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» скасувала частину поїздів до Харкова на День Незалежності
Залізничний оператор закликає пасажирів перенести поїздки з та до Харкова
фото з відкритих джерел

Комендантська година на Харківщині триватиме від вечора 23 серпня до ранку 25 серпня

У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області від 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, «Укрзалізниця» скасувала приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

З міркувань безпеки залізничний оператор закликає пасажирів перенести поїздки з та до Харкова у зазначені дати.

«Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні. Просимо слідкувати за оновленнями на офіційних каналах Харківської військово-цивільної адміністрації та «Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харківській області, починаючи з 22 серпня, змінять час комендантської години. У День Незалежності будуть введені особливі обмеження. Як повідомив раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, з 22 серпня комендантська година триватиме з 19:00 годин до 7:00 наступного дня. Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме півтори доби – із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Раніше президент Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

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Теги: Харків Укрзалізниця Харківщина війна комендантська година

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