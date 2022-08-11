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«Укрзалізниця» дотепно потролила Москву у своєму додатку (фото)

Дар‘я Липська
glavcom.ua
«Укрзалізниця» дотепно потролила Москву у своєму додатку (фото)
фото з відкритих джерел

Користувачі послуг «Укрзалізниці» помітили дотепний жарт авторів нового додатку компанії. Днями «УЗ» випустили власний додаток для смартфонів, аби українці та гості країни змогли швидко та зручно знайти потрібні квитки за маршрутами по Україні та Європі.

Уважні українці почали вводити в пошуковик місце призначення Москву, на що додаток відповідає «До дна моря залізниця не курсує. Слава Україні».

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Нагадаємо, 11 серпня 2022 року «Укрзалізниця» у партнерстві з Mastercard запустила офіційний мобільний застосунок. У ньому можна купувати та здавати квитки, стежити за графіком потягів, і навіть отримувати сповіщення щодо номеру колії та відправлення.

Раніше квитки можна було придбати тільки на сайті перевізника, через треті сайти-посередники, або в касах вокзалу. Як повідомляється, у випадку з представленим застосунком, «Укрзалізниця» є прямим продавцем. Це означає, що для пасажирів відсутні додаткові комісії та оплати.

Теги: Укрзалізниця потяг жарт Москва

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