Унікальні знахідки: на Черкащині з’явиться новий туристичний маршрут
Маршрут прокладуть територією Трахтемирівського півострова
«Маршрут проходитиме надзвичайно мальовничою місцевістю вздовж Дніпра, де розташована низка археологічних пам’яток, які належать заповіднику. Це дасть можливість запропонувати відвідувачам нову цікаву екскурсію, яка охоплюватиме історичний період у 3 тисячі років – від епохи бронзи, скіфів та Зарубинецької культури до формування Русі, а потім і української державності. На основі історичного матеріалу за цим маршрутом буде створено 4 віртуальних екскурсії для сайту заповідника», – зазначають у повідомленні.
Окремий проект Трахтемирівського заповідника «Віднайдення майбутнього» передбачає створення краєзнавчого музею в одній зі старих хат у селі Бучак.
Трахтемирів – село у Черкаській області, підпорядковане Бобрицькій сільській громаді. У минулому – місто та столиця гетьманів та колишня козацька резиденція. До Трахтемирова належали літописні поселення Заруб та Монастирок. Сьогодні вони затоплені Канівським водосховищем.
Регіональний ландшафтний парк «Трахтемирів», що розташовується у межах Трахтемирівського півострова (Черкаська та Київська області), займає площу у 10711,2 га. Це унікальний за геологічною будовою район, що характеризується значною піднятістю горбистої поверхні та утворенням ярів на правобережжі Дніпра.