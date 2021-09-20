Унікальні знахідки: на Черкащині з’явиться новий туристичний маршрут

Маршрут прокладуть територією Трахтемирівського півострова

До кінця цього року територією Трахтемирівського півострова на Черкащині прокладуть новий туристичний маршрут. Він з’єднає села Григорівка і Бучак. Про це повідомляють на сторінці Державного історико-культурного заповідника «Трахтемирів » у Facebook.

«Маршрут проходитиме надзвичайно мальовничою місцевістю вздовж Дніпра, де розташована низка археологічних пам’яток, які належать заповіднику. Це дасть можливість запропонувати відвідувачам нову цікаву екскурсію, яка охоплюватиме історичний період у 3 тисячі років – від епохи бронзи, скіфів та Зарубинецької культури до формування Русі, а потім і української державності. На основі історичного матеріалу за цим маршрутом буде створено 4 віртуальних екскурсії для сайту заповідника», – зазначають у повідомленні.

Окремий проект Трахтемирівського заповідника «Віднайдення майбутнього» передбачає створення краєзнавчого музею в одній зі старих хат у селі Бучак.

Трахтемирів – село у Черкаській області, підпорядковане Бобрицькій сільській громаді. У минулому – місто та столиця гетьманів та колишня козацька резиденція. До Трахтемирова належали літописні поселення Заруб та Монастирок. Сьогодні вони затоплені Канівським водосховищем.

Регіональний ландшафтний парк «Трахтемирів», що розташовується у межах Трахтемирівського півострова (Черкаська та Київська області), займає площу у 10711,2 га. Це унікальний за геологічною будовою район, що характеризується значною піднятістю горбистої поверхні та утворенням ярів на правобережжі Дніпра.