В уряді Індонезії захотіли заборонити в'їзд на Балі бідним туристам

Офіційні особи острову заявили, що вони будуть прагнути обмежити кількість гостей, які можуть відвідати Бал

В уряді Індонезії захотіли обмежити відвідування острова Балі для бідних туристів. Про це пише The Bali Sun з посиланням на заяву одного з місцевих чиновників.

За даними видання, після відкриття країни для міжнародного туризму влада планує заборонити в'їзд на курорт мандрівникам з обмеженим бюджетом.

Міністр-координатор з морських справ та інвестицій Лухут Бінсар Панджайтан заявив, що таке рішення прийнято у зв'язку з наміром розвивати на Балі «якісний» туризм.

Він додав, що в якості профілактики поширення коронавірусної інфекції острів відкриється тільки для громадян тих держав, епідеміологічна ситуація в яких вважається безпечною.

Раніше в серпні влада Балі відклала відкриття країни для міжнародного туризму через збільшення випадків зараження коронавірусом. Індонезія вже кілька разів переносила терміни через регулярне зростання захворюваності Covid-19. Спочатку курорти повинні були почати прийом мандрівників в кінці 2020 року, потім – в липні 2021-го, а пізніше термін був зміщений на серпень.

Наразі невідомо, як влада буде визначати «заможний тип» туристів.

Мандрівники зазвичай потрапляють в категорію «бюджетних мандрівників», і Балі вже багато років є магнітом для туристів з обмеженими фінансовими можливостями.

Пишна тропічна природа, спокусливі пляжі і акцент на оздоровчих заходах роблять Балі гідним списком бажань, навіть якщо ви не можете заплатити за один з багатьох елітних курортів острова.

Розташування Балі в Південно-Східній Азії також дозволяє відносно легко дістатися до острова, що є ще однією причиною, по якій туристи стікаються на острів.

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