На Совських ставках у Києві може з’явитися екопарк (фото)

Київраду просять дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Влада столиці зацікавлена створити великий екопарк на Совських ставках. КО «Київзеленбуд» подало до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на створення екопарку. Про це повідомляється сторінці комунальної організації у Facebook.

Київраду просять дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на проспекті Валерія Лобановського, 113, площею 19,1187 га та вздовж проспекту Валерія Лобановського та вулиці Володимира Брожка площею 3,5 га.

Метою клопотання є збереження, використання та відтворення зелених насаджень парку біля Совських ставків.

За словами генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексія Короля, концепція створення парку полягає у мінімальному втручанні у природний ландшафт.

«На території у більше ніж 20 га є цінні водно-болотні угіддя, які є джерелом кисню та домівкою для багатьох видів тварин, у тому числі, рідкісних птахів і черепах. Ця територія має бути безпечною та доступною для відвідувачів, разом з тим, зберігаючи біорізноманіття, яке є саме тут», – сказав він.

Довідка: Совськими ставками називають каскад ставків на річці Совці, притоці річки Либеді, в урочищі Пронівщина. Тут гніздяться рідкісні червонокнижні птахи — шуліки, яструби, орлани-білохвости, заходять бобри, є ондатри та інші тварини.

У 2021 році активісти розробили концепцію парку на Совських ставках без забудови. Презентація концепції відбулася у Будинку природи.

Нагадаємо, у червні столична прокуратура відстояла в апеляції рішення про розірвання договору оренди із забудовником та повернення громаді земельної ділянки площею понад 19 га вартістю 614 млн грн, розташованої в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі столиці.

Нещодавно Постійна комісія з питань екологічної політики у ході засідання підтримала ініціативу щодо створення екопарку на Совських ставках.

Раніше кияни підписали петицію проти проєкту Генерального плану Києва, який передбачає забудову нижнього каскаду Совських ставків.

Нагадаємо, ТОВ «Господарник» (код 30971302) ще у 2008 році за часів мера Леоніда Черновецького орендувала 19 гектарів нижнього каскаду Совських ставків. Ця компанія належить власнику мережі продовольчих магазинів «Фуршет» Ігорю Баленку. Він отримав землю на 15 років для будівництва ТРЦ, але у 2018 році змінив свої плани та просуває через Київраду проєкт будівництва 12-23-поверхових будинків, де будуть жити та працювати близько 8 тис. людей.