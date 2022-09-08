Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уряд продовжив чинні відстрочки від мобілізації на два місяці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Уряд продовжив чинні відстрочки від мобілізації на два місяці
Кабмін дозволив продовжити військовозобов'язаним відстрочки від призову на два місяці
фото з відкритих джерел

Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути ухвалене лише один раз

Уряд ухвалив рішення про продовження для військовозобов'язаних українців під час мобілізації та на воєнний час відстрочки від призову на військову службу ще на два місяці. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути ухвалене лише один раз.

Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки в березні – квітні, термін дії яких спливає у вересні – жовтні цього року.

Наголошується, що рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

Рішення передбачає  також, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Цим самим розширюються положення постанови Кабінету міністрів, згідної якої відповідними повноваженнями наділялися лише органи державної влади та інші державні органи.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язаним чоловікам поки що не дозволяють виїжджати з України навіть під заставу 200 тисяч гривень, як обіцяли з 1 вересня.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що чоловікам буде дозволено виїжджати з України після завершення дії воєнного стану.

Читайте також: Виїзд чоловіків за кордон. Дистанціюватися не вийде
Теги: Мінекономіки призов до армії війна мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі підприємства, здатні працювати на армію, мають бути вбудовані в систему забезпечення
Чому необхідно починати мобілізацію промисловості
5 вересня, 10:07
Рашисти визнають свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця
Луганщина: окупанти під час «мобілізації» рвуть паспорти призовників
23 серпня, 08:47
В окупованому Маріуполі рашисти хочуть провести мобілізацію
В окупованому Маріуполі рашисти хочуть провести мобілізацію
6 вересня, 15:17

Суспільство

Уряд продовжив чинні відстрочки від мобілізації на два місяці
Уряд продовжив чинні відстрочки від мобілізації на два місяці
8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції
8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції
Демілітаризація триває: вражаюче відео знищення російського літака
Демілітаризація триває: вражаюче відео знищення російського літака
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Віталій Мовчан. Історія зенітника, який ціною життя захистив українське небо
Віталій Мовчан. Історія зенітника, який ціною життя захистив українське небо
Котик-бандерівець замилував соцмережі (відео)
Котик-бандерівець замилував соцмережі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
138K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
97K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
54K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
43K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
35K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці

Новини

Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Вчора, 18:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту