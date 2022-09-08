Уряд продовжив чинні відстрочки від мобілізації на два місяці

Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути ухвалене лише один раз

Уряд ухвалив рішення про продовження для військовозобов'язаних українців під час мобілізації та на воєнний час відстрочки від призову на військову службу ще на два місяці. Про це повідомляє Міністерство економіки України.



Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути ухвалене лише один раз.

Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки в березні – квітні, термін дії яких спливає у вересні – жовтні цього року.

Наголошується, що рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

Рішення передбачає також, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Цим самим розширюються положення постанови Кабінету міністрів, згідної якої відповідними повноваженнями наділялися лише органи державної влади та інші державні органи.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язаним чоловікам поки що не дозволяють виїжджати з України навіть під заставу 200 тисяч гривень, як обіцяли з 1 вересня.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що чоловікам буде дозволено виїжджати з України після завершення дії воєнного стану.