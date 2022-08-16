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Виїзд чоловіків за кордон: Зеленський відповів, коли знімуть заборону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Виїзд чоловіків за кордон: Зеленський відповів, коли знімуть заборону
фото з відкритих джерел

В умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни

Президент Володимир Зеленський повідомив, що чоловікам буде дозволено виїжджати з України після завершення дії воєнного стану. Про це президент повідомив відповідаючи на електронну петиція №22/140908-еп із закликом зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків від 18 до 60 років.

Глава держави Володимир Зеленський нагадав, що через військову агресію РФ проти України та з метою забезпечення оборони держави в Україні з 24 лютого введено воєнний стан. Тож на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі, статтею 33 Конституції України, можуть обмежуватися. «Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану», – відповів Зеленський на петицію.

Він зазначив, що відповідно до закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» правила перетинання державного кордону, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати такий перетин у разі введення на території України воєнного стану, встановлюються Кабінетом Міністрів. «Тому я звернувся до прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання», –  додав Зеленський.

Електронна петиція набрала необхідних 25 тис. голосів ще наприкінці липня. ЇЇ ініціатор висловила переконання, що нібито воювати повинні боєздатні громадяни, а «айті-, соц-, креативні, технічні та інші фахівці можуть воювати на інформаційному фронті». Також, на думку акторки петиції, такі чоловіки можуть бути кориснішими за кордоном.

Зазначимо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Нагадаємо, до Верховної Ради України (ВРУ) депутати подали альтернативний законопроєкт щодо заборони на виїзд чоловіків із території держави під час воєнного стану. Відповідний документ опубліковано на сайті ВРУ.

Законопроект №7484-1 пропонує надати право чоловікам виїжджати з України, в яких троє і більше дітей віком до 18 років або двоє дітей віком до 14 років, або одна дитина віком до 14 років та вагітна жінка, або одна дитина віком до 3 років.

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