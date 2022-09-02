Чоловіки поки що не зможуть виїжджати з України під заставу, – Гетманцев

Шмигаль поки не підписав постанову про «єВідрядження»

Військовозобов'язаним чоловікам поки що не дозволяють виїжджати з України навіть під заставу 200 тисяч гривень, як обіцяли з 1 вересня. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З 1 вересня в Україні планувалось дозволити військовозобов'язаним українцям виїжджати з України на 7 днів, попередньо внісши заставу у 200 тисяч гривень.

Скористатися такою послугою мали б ФОПи і юридичні особи приватної форми власності.

За словами Гетманцева, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поки не підписав постанову про «єВідрядження», яка має дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон по роботі під заставу 200 000 грн.

«Насправді немає нічого дивного в тому, що прем'єр відклав підписання постанови про так зване «єВідрядження», яке викликало вал критики в суспільстві», – написав Гетманцев.

На його думку, ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов'язаних запропонували рішення «інтуїтивно», без належних розрахунків.

Нагадаємо, повідомлялося, що уряд дозволить військовозобов'язаним чоловікам з 1 вересня виїжджати за кордон у відрядження на строк до семи днів.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що чоловікам буде дозволено виїжджати з України після завершення дії воєнного стану.