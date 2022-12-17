Символічна ялинка незламності – уже на Софійській площі, як її прикрасять

Ялинку встановили коштом меценатів

На Софійській площі вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності. Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА).

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«Цього року головна ялинка країни – штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години. Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі, залишимо поки інтригою, в якому саме», – сказано у повідомленні.

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Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

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Цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає.

Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.

Нагадаємо, у Миколаєві встановили мілітарі-ялинку, а в Львові буде класична.