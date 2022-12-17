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Символічна ялинка незламності – уже на Софійській площі, як її прикрасять

Надія Карбунар
glavcom.ua
Символічна ялинка незламності – уже на Софійській площі, як її прикрасять
Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років
фото: Віталій Кличко/Telegram

Ялинку встановили коштом меценатів

На Софійській площі вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності. Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА).

«Цього року головна ялинка країни – штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години. Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі, залишимо поки інтригою, в якому саме», – сказано у повідомленні.

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Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

Цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає.

Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.

Нагадаємо, у Миколаєві встановили мілітарі-ялинку, а в Львові буде класична. 

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Теги: ялинка місто генератор

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