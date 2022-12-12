У Києві горить «Пункт незламності» (відео)
«Пункт незламності» загорівся у Печерському районі Києва
В Печерському районі столиці спалахнув пункт Незламності. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
На відео помітно, що на місце інциденту прибувають карети швидкої допомоги. Причини пожежі поки невідомі.
Нагадаємо, нещодавно Банкова повідомила, скільки «Пунктів незламності» вже відкрито в Україні.
Також у Києві місцева мешканка прикрасила картинами «Пункт незламності».
Крім того, «Пункт незламності» відкрився у київському СІЗО – соцмережі миттєво відреагували.
Цікаво, що в Україні з'явився бот для пошуку «Пунктів незламності».
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