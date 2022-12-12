В Україні з'явився бот для пошуку «Пунктів незламності»

Інформацію у боті оновлюють постійно

За повідомленням Офісу президента, @nezlamnistbot дозволить швидше і зручніше знайти необхідний пункт.

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Через бот можна знайти інформацію про роботу пунктів, їхні адреси і послуги, які там можна отримати – інформацію оновлюють постійно.

У той же час адреси пунктів у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошують з міркувань безпеки. Мова йде про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування пунктів у згаданих регіонах можна отримати в місцевих органах влади.

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Нагадаємо, нещодавно Банкова повідомила, скільки «Пунктів незламності» вже відкрито в Україні.

Також у Києві місцева мешканка прикрасила картинами «Пункт незламності».

Крім того, «Пункт незламності» відкрився у київському СІЗО – соцмережі миттєво відреагували.