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Медіаексперт розкритикував Інтерсіті на сполученні Дніпро-Київ. «Укрзалізниця» відповіла

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Медіаексперт розкритикував Інтерсіті на сполученні Дніпро-Київ. «Укрзалізниця» відповіла
Медіаексперт розкритикував «Укрзалізницю» за відсутність прозорості щодо сервісу та графіку руху
фото з відкритих джерел

Медіаексперт розкритикував комунікаційну політику «Укрзалізниці», вказавши на системні проблеми

 

Керівник Громадської спілки «Орган спільного регулювання у сфері друкованих медіа», медіаексперт Сергій Чернявський розкритикував «Укрзалізницю» за відсутність Wi-Fi-сервісу у поїздах Інтерсіті, зменшення кількості вагонів та відсутність регулярного сповіщення про зміни у маршрутах поїздів з Дніпра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку Чернявського.

За словами експерта, у поїзді Інтерсіті №733 сполученням Дніпро – Київ Wi-Fi не працює незалежно від класу вагону. Водночас, за словами Чернявського, «Укрзалізниця» про це не інформує пасажирів, натомість активно рекламує оновлення вагонів.

«Про зменшення майже втричі кількості вагонів у фірмовому нічному поїзді з Дніпра ще кілька років тому не повідомили. А те що додаток працює, звісно, повідомили. А ось те що там з'являться фантомні білети (вартість вказана одна, а насправді ні в одному вагоні купе квитків з такою вартістю немає) про це теж не повідомлять», – зауважив він.

Оголошення для пасажирів «Укрзалізниці» щодо Wi-Fi у поїздах
Оголошення для пасажирів «Укрзалізниці» щодо Wi-Fi у поїздах
фото: facebook-сторінка Сергія Чернявського

Крім того, експерт підкреслив, що поїзд Дніпро – Одеса курсує лише один раз на чотири дні, а офіційної інформації про це немає.

В коментарях до допису Чернявського пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що система Wi-Fi у поїздах працює, але через технічні особливості маршруту можливі проблеми зі з’єднанням. У разі труднощів пасажирів просять звертатися до стюарда вагона.

Щодо зменшення вагонів у нічному поїзді та інших змін, «Укрзалізниця» заявила, що формування складів залежить від попиту, наявності рухомого складу та інших факторів, зокрема умов воєнного стану. Ця інформація має службовий характер і не завжди публікується.

Поїзди між Дніпром та Одесою, за даними «Укрзалізниці», курсують щоденно, включно з транзитними поїздами. В «Укрзалізниці» також додали, що офіційні комунікації охоплюють широкий спектр тем, а якщо якась інформація не потрапила в поле зору Чернявського, це не означає її відсутність.

Коментарі під дописом Сергія Чернявського: відповідь «Укрзалізниці»
Коментарі під дописом Сергія Чернявського: відповідь «Укрзалізниці»
скріншот: facebook-сторінка Сергія Чернявського

Однак, за словами журналіста, проблема не в самих рішеннях, а в тому, що про зміни пасажири дізнаються постфактум – або й не дізнаються взагалі. 

Сергій Чернявський заявив, що надішле окремі запити з усіх порушених питань та опублікує результати перевірки «Укрзалізниці» Держмитслужбою. Також він підкреслив, що у поїзді Інтерсіті справді не працює інтернет, і старший стюард підтвердив це оголошенням.

Раніше «Главком» повідомляв, що «Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва. Квитки на рейс доступні в застосунку, на сайті компанії та в залізничних касах.

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Теги: Укрзалізниця потяг

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