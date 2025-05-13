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Президент Спілки виробників будматеріалів назвав плани «Укрзалізниці» диверсією

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Президент Спілки виробників будматеріалів назвав плани «Укрзалізниці» диверсією
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
фото: glavcom.ua

Від підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» виграють тільки автоперевізники – Салій

Намагання «Укрзалізниці» проіндексувати вантажні тарифи на 37% призведе до того, що українська продукція стане неконкурентною навіть на власному ринку. Про це заявив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій. 

«УЗ» ще минулого року планувала підвищити свої тарифи, але отримала шквал негативних реакцій від бізнесу. Ця індексація стане значним ударом по конкурентоздатності українських виробників навіть на внутрішньому ринку: у багатьох виробників в центральній частині України та прифронтових регіонах сильно зростуть витрати на залізничні перевезення в західні регіони. Ми не зможемо витримати там конкуренцію з продукцією з Польщі, Угорщини, Румунії. Оскільки в бізнесі головним критерієм є ціна, то українська продукція буде неконкурентоспроможною», – підкреслив Салій.

Підняття тарифів «Укрзалізниці» б’є насамперед по чесних платниках податків, які працюють максимально прозоро, зауважив Салій. Однак тим, хто торгує краденим, наприклад, піском, або ввозить матеріали контрабандою через митницю, цілком байдуже на нові тарифи.

«Якщо це потрібно для того, аби підготувати український ринок для заміщення наших виробників іноземними, тоді все виглядає дуже логічно. Але насправді це подвійна зрада – вичавити останні кошти з бізнесу, вбити його конкурентоспроможність, а потім – запустити іноземних виробників», – наголосив Салій.

Він зауважив, що зараз державний монополіст працює неефективно, тож коли Україна переможе, у роботі «УЗ» потрібно буде багато чого змінювати. Наразі ж важливо утримати тарифи на поточному рівні, щоб дати економіці стимул для розвитку, інакше споживач вимушено перейде на перевезення автотранспортом, і від підвищення тарифів «УЗ» виграють перш за все автоперевізники.

«Наміри «УЗ» підвищити тариф – це продумана диверсія, хаотичне намагання десь знайти додаткові кошти, без будь-яких інших змін – розвитку додаткових послуг, ведення ефективної роботи та ін. Компанія отримує великі кредити та гранти від міжнародних партнерів, але її клієнти не відчувають ефекту від цих коштів», - резюмував експерт.

Як відомо, раніше «Укрзалізниця» запропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України – зокрема, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а у будівельній асоціації попередили про можливе подорожчання будматеріалів на 15%.

У свою чергу, експерти залізничного ринку заявили, що «Укрзалізниця» має оптимізувати надлишкову інфраструктуру, яка наразі продукує величезні збитки, та перейти до системи тарифоутворення, яка передбачає сплату тільки за наданий обсяг послуг. Зараз, як відомо, «УЗ» включає до вантажного тарифу весь обсяг збитків, які має.

 

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Теги: Укрзалізниця тарифи перевезення

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