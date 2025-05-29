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«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва
фото з відкритих джерел

Квитки на потяг можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в касах вокзалів

В Україні з’явиться ще один тимчасовий додатковий потяг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд №284/283 УжгородКиїв на пікові дати», – йдеться в повідомленні.

Поїзд відправиться з Ужгорода 30 травня та 1 червня о 23:14 і прибуде до Києва о 13:12.

В зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправиться 31 травня та 2 червня о 15:12 та прибуде до Ужгорода о 5:20.

Квитки вже в продажі в застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів із Києва в напрямку Вінниці та Дніпра, які курсуватимуть у пікові дати червня.

До слова, у День матері, «Укрзалізниця» перейменувала всі поїзди на імена залізничниць, чиї діти захищають Україну.

Також «Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів.

Кожен вагон має 58 місць. Нові вагони зберігають знайому конфігурацію місць, але отримали низку важливих оновлень.

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Теги: потяг Укрзалізниця Київ Ужгород

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