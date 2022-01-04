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    Мігрантам, які незаконно працюють у трьох сферах, буде непереливки. Стали відомі деталі

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    Нелегальні мігранти в Україні, як правило, працюють на будівництві, в таксі й службі доставки - Мігрантам, які незаконно працюють у трьох сферах, буде непереливки. Стали відомі деталі
    Нелегальні мігранти в Україні, як правило, працюють на будівництві, в таксі й службі доставки
    фото: dmsu.gov.ua

    За словами Науменко, є певна проблема і з іноземними студентами, які часто працюють нелегально

    В Україні побільшало заробітчан, які працюють незаконно. Незаконне працевлаштування здебільшого стосується осіб з країн СНД (Казахстан, Узбекистан та інші), для яких діє так званий «безвізовий в’їзд в Україну». Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

    Наталія Науменко прокоментувала те, у Києві стало набагато більше громадян з Середньої Азії і з Близького Сходу. Як правило, вони працюють на будівництві, в службах таксі й доставки.

    «Наразі ми співпрацюємо з Державною службою України з питань праці, аби зрозуміти, яка кількість іноземців нелегально задіяна на будівництві, у службах таксі та доставки. Ми комунікуємо з найбільшими службами таксі, щоб з’ясувати, як вони приймають людей на роботу, які документи вимагають. Ми повинні зрозуміти, з яких країн ці мігранти, як сюди потрапили і що тут роблять. Думаю, що 2022 року ми зможемо розібратися з цією ситуацією», наголошує глава ДМС.

    За словами Науменко, є певна проблема і з іноземними студентами, які також часто працюють нелегально. У цьому питанні вона радить скористатись іноземним досвідом. «На мою думку, їм потрібно дозволити працювати, законодавчо врегулювавши це питання. Наприклад, в Європі студенти-іноземці мають право навчатися та легально працювати, і в цьому немає нічого надзвичайного», – сказала глава ДМС.

    Нагадаємо, у 2021 році Україна відновила операцію «Мігрант», яку призупиняли через пандемію коронавірусу. Останні два роки, відколи світ зіштовхнувся з Covid-19, в Україні діяв мораторій на перевірки шукачів кращої долі. Втім, чимало мігрантів цим зловживали й шукали можливість легалізуватись у нашій країні, часто у незаконний спосіб.

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    Теги: таксі мігранти СНД Україна Державна міграційна служба
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    Мігрантам, які незаконно працюють у трьох сферах, буде непереливки. Стали відомі деталі