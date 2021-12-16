На білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників

За добу зафіксували 71 спробу перетину кордону

Протягом доби 15 грудня польські прикордонники зафіксували 71 спробу мігрантів незаконно перетнути білорусько-польський кордон. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у Twitter.

На ділянці, що охороняється прикордонним загоном у Черемчі, кордон намагався перетнути 31 агресивно налаштована особа, а у районі відповідальності прикордонного загону Наревка – 20 осіб. Внаслідок агресивних дій мігрантів двоє польських прикордонників дістали поранення. Їх доправили до шпиталю.

Раніше повідомлялося, що польські силовики упродовж кількох годин проводили рятувальну операцію, евакуюючи двох мігрантів з Сирії, що під час незаконного перетину кордону заблукали та опинилися у болоті. Їх відалося знайти за допомогою дрона. Обоє сирійців дістали переохолодження, тож їх доправили до лікарні.

Нагадаємо, що минулої неділі під час штурму мігрантами білорусько-польського кордону постраждав польський військовий.

Також нагадаємо, що, попри зниження активності мігрантів на кордоні, спроби його перетину не припиняються. Мігрантам, як і раніше, надають підтримку білоруські силовики.

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