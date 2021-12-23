Названо найпопулярніші вакансії і найбільш оплачувану роботу в Києві

Станом на 1 грудня 2021 року в Києві актуальними були 8,8 тис. вакансій

Рівень безробіття в Києві найнижчий після Харківщини

У січні-листопаді 2021 року послугами столичної служби зайнятості скористалися понад 60 тисяч громадян. 49 тис. з них мали статус зареєстрованого безробітного. Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

Серед тих, хто реєструється в центрах зайнятості, 62% становлять жінки, 35% - молодь віком до 35 років.

На початку грудня на обліку в Київській міській службі зайнятості перебували 10,5 тис. безробітних, що вдвічі (на 12 тис. осіб) менше, ніж на відповідну дату торік.

Київ утримує лідируючі позиції в державі за основними показниками ринку праці. Рівень зайнятості населення в столиці найвищий у країні: в м. Києві – 61,6%, по Україні – 55,6%. Натомість рівень безробіття найнижчий в державі після Харківської області (6,8%): в м. Києві – 7,1%, по Україні – 9,9%.

У 2021 році столичній службі зайнятості вдалось забезпечити роботою понад 12 тис. громадян. Особлива увага приділялась працевлаштуванню соціально незахищених верств населення, які не можуть на рівні з іншими конкурувати на ринку праці, передусім особам з інвалідністю. Упродовж року за сприяння міської служби зайнятості працевлаштовано 318 осіб з інвалідністю.

Із початку року 15 тис. роботодавців проінформували столичну службу зайнятості про наявність 59 тис. вакансій. Станом на 1 грудня 2021 року актуальними залишалися 8,8 тис. вакансій. На одне вакантне робоче місце претендує один безробітний. Водночас через невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції, серед службовців та керівників на одну вакансію претендують 9 осіб. А серед тих, хто перебуває на обліку в міській службі зайнятості – 80% службовці.

На замовлення роботодавців фахівці столичної служби зайнятості підбирають працівників на засадах рекрутингу. У 2021 році в такий спосіб укомплектували понад 1,5 тис. вакансій.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях збільшився із 8,6 тис. грн торік до 10,4 тис. грн - нині. Тим часом, праця окремих категорій працівників оплачується набагато вище середнього рівня.

Найбільше платять:

працівникам сфери ІТ-технологій (від 30 тис. грн до 72 тис. грн на місяць),

керівникам та заступникам керівників (від 33 тис. грн до 36 тис. грн на місяць),

висококваліфікованим робітникам (від 20 тис. грн до 30 тис. грн),

менеджерам різних напрямків (від 15 тис. грн до 20 тис. грн).

Найбільшим попитом у роботодавців користуються:

вчителі, вихователі,

лікарі,

інженери,

фармацевти,

медсестри,

працівники сфери торгівлі та послуг,

водії автотранспортних засобів, трамваїв та тролейбусів,

поліцейські,

охоронники,

прибиральники,

вантажники,

двірники,

укладальники-пакувальники,

кухонні робітники.

«Щоб стабілізувати ситуацію на ринку праці Києва, необхідно подолати існуючий дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Щоб зберегти позитивні тенденції, у новому році будемо поглиблювати співпрацю з роботодавцями, збільшувати обсяги професійного навчання, активно впроваджувати нову модель з надання клієнтоорієнтованих послуг», - підкреслив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Як повідомлялося, в Києві катастрофічно не вистачає двірників.

Читайте також: