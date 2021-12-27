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    Мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі

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    Польські прикордонники продовжують стримувати мігрантів із Білорусі - Мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі
    Польські прикордонники продовжують стримувати мігрантів із Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Прорватися за рубіж намагалася група з 36 осіб

    У ніч проти понеділка, 27 грудня, кілька десятків людей намагалися прорватися силою через польсько-білоруський кордон. Про це повідомляє прикордонна служба Польщі у Twitter.

    «Сьогодні після опівночі на ділянці, що охороняється підрозділом Прикордонної служби в районі населеного пункту Мельник, група із 36 іноземців силою форсувала кордон. У бік польських патрулів кидали каміння. Ніхто не постраждав», – ідеться у повідомленні.

    Раніше литовські прикордонники повідомили про стрілянину на кордоні з Білоруссю.

    Також білоруська влада масово почала перекидати мігрантів на кордон із Латвією. Зростання кількості мігрантів на латвійсько-білоруському кордоні свідчить про те, що балтійська країна стала головною ціллю гібридної атаки. Про це в інтерв'ю телеканалу TV3 заявив держсекретар Міністерства внутрішніх справ Латвії Дімітрій Трофімов.

    Також нещодавно на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

    Тим часом, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про укріплення кордонів. Відповідаючи на питання щодо термінів закінчення будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю у Верховній Раді, Шмигаль розповів, що робота ведеться в двох напрямках – цивільної та прикордонної інфраструктури.

    У листопаді уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.

    Нещодавно Служба безпеки України зняла епічне відео про свої тренування. Тренування проводили у межах спеціальної операції «Полісся». Силовики відпрацювали взаємодію у разі «прориву» нелегалів до нашої держави.

    На початку грудня Нацгвардія розгорнула акустичні генератори на кордоні з Білоруссю.

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    Теги: мігранти Twitter робота кордон влада Денис Шмигаль
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    Мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі