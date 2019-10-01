В Офісі ефективного регулювання пишеться неймовірна кількість сумнівних законопроєктів – нардеп



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Олександр Дубинський вважає, що «турборежим» призводить до низької якості підготовки законопроєктів, які потрапляють в Раду

Через «турборежим» і законопроєкти, що сиплються з офісу BRDO у фракції «Слуга народу» падає дисципліна - Дубинський

У фракції партії «Слуга народу» спостерігається падіння внутрішньофракційної дисципліни в питанні голосування за законопроєкти через те, що неймовірна кількість проєктів законів із незрозумілими нормами пишеться в Офісі ефективного регулювання (BRDO).

Про це в авторській програмі «Суб'єктивні підсумки» розповів народний депутата з фракції «Слуга народу» Олександр Дубинський, повідомляє УНН.

Програма вийшла 30 вересня, і Дубинський заявив, що у цей день було засідання фракції, де, зокрема, говорили про відхід Давида Арахамії з посту глави фракції.

На думку Дубинського, можливість відставки Арахамії викликана тим, що всередині фракції падає дисципліна, що викликано «турборежимом» і законопроєктами, які сиплються з офісу BRDO.

«Нас той самий «турборежим», що призводить, скажімо так, до низької якості підготовки законопроєктів, які потрапляють в Раду. І дуже велика кількість протиріч у цих законопроєктах, які викликають у багатьох депутатів питання: «Як же за цю х*ню можна голосувати?» І такі питання, звичайно, впливають на дисципліну внутрішньофракційну, впливають на якість голосування, кількість голосувань... я особисто просто не голосую, щоб не тиснути на червону кнопку з питань, коли я не хочу голосувати. А Давидові (Арахамії - ред.) прилітає. Я його розумію: у цій ситуації я б теж пішов, тому що, якщо не буде якості... А судячи з того, що законопроєкти ці сипляться-сипляться-сипляться, пишуться в офісі BRDO - звідки виходець наш прем'єрміністр, - незрозуміло, з ким узгоджуються, незрозуміло, які норми містять і там ще купа всього напхано, і це навряд чи можна запустити в роботу. Навіть банально змусити працювати ці папери. Це (відхід з поста глави фракції - ред.) розумний крок, тому що відповідати за цей хаос, напевно, важко», - вважає Дубинський.

Нагадаємо, нинішній прем'єрміністр Олексій Гончарук з вересня 2015 року очолював фінансований Євросоюзом експертно-аналітичний центр «Офіс ефективного регулювання»(BRDO), створений з ініціативи міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, який фокусувався на реформах в економічній сфері.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Арахамія нібито планує покинути пост глави фракції «Слуга народу». Однак пізніше сам Арахамія розповів журналістам, що не йтиме з посади.