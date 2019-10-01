Рада планує 18 жовтня почати розгляд Держбюджету-2020



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У Верховній Раді 20 вересня представили проєкт державного бюджету на 2020 рік

Бюджетний комітет повинен опрацювати всі пропозиції нардепів до 15 жовтня, - Разумков

Верховна Рада планує 18 жовтня розглянути у першому читанні проєкт Державного бюджету – 2020.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє Укрінформ.

«20 вересня було представлено проєкт Державного бюджету - і я хотів би нагадати всім народним депутатам, що свої пропозиції необхідно внести до 1 жовтня. Бюджетний комітет повинен їх опрацювати до 15 жовтня. І в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет на 2020 рік орієнтовно буде винесений для розгляду Верховної Ради України 18 жовтня», - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, у Верховній Раді 20 вересня представили проєкт державного бюджету на 2020 рік.

15 вересня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік. Документом передбачаються доходи державного бюджету на 2020 рік у сумі 1079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Видатки - у сумі 1170 млрд грн. Платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 млрд грн, з яких обслуговування державного боргу - 145,2 млрд грн, погашення державного боргу - 292,9 млрд грн. Разом з тим, Україна планує наступного року запозичити близько 380 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України наступного року має прискоритись до 3,3% ВВП, інфляція — уповільнитися до 6%. Мінімальна зарплата у проєкті держбюджету-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

Презентуючи у ВР проєкт держбюджету-2020, міністр фінансів Оксана Маркарова наголосила, що законопроєкт не є остаточним варіантом, а закріплені в ньому показники можуть змінитись до другого читання.