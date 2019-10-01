Прем'єр-міністр не підтримує скасування стимулюючої ренти для видобутку газу



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Гончарук: Абсолютно точно переглядати податки заднім числом або зобов'язання, які взяла Україна, не можна. Це шлях в нікуди

Уряд не планує підвищувати податки і в тому числі переглядати умови оподаткування, про які була досягнута домовленість раніше. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі одного з національних телеканалів.

«Ми дійсно не плануємо підвищувати податки. Зараз у Верховній Раді зареєстровано дуже багато різних ініціатив, і не до всіх з них ми маємо безпосереднє відношення. Та норма (щодо скасування стимулюючих рентних ставок на буріння нових газових свердловин, - ред.) - вона зараз дискутується. Я б не ставився до неї як до чогось такого, що вже відбулося», - сказав Гончарук.

«Абсолютно точно переглядати податки заднім числом або зобов'язання, які взяла Україна, не можна. Це шлях в нікуди», - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, найгірше, що може статися - це втрата довіри інвесторів.

«Абсолютно неправильно переглядати умови оподаткування, про які було досягнуто певні домовленості. Коли країна говорить: «Ми певний період часу гарантовано не переглядаємо оподаткування», а потім робить навпаки - вона втрачає довіру інвесторів. Втрата довіри інвесторів - це найдорожче, що ми можемо втратити і найгірше, що ми можемо придумати. Тому що від довіри до країни залежить вартість ресурсів, які до неї надходять. Якщо тобі вірять - ти конкурентоспроможний. Це аксіома, яку не потрібно доводити в світі».

Нагадаємо, податковий комітет ВР ініціював законопроект №1210, який передбачає зміни формулювання щодо застосування стимулюючих ставок рентної плати для видобутку природного газу з нових свердловин.

Асоціація газодобувних компаній України висловила стурбованість щодо можливого скасування стимулюючої ренти для газодобувної галузі заявивши, що зміни в Податковому кодексі можуть зупинити видобуток газу в Україні. Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата в Україні також висловили стурбованість щодо цих змін.

Після експертних обговорень пізніше був ініційований законопроект №1210-1, в якому також не були враховані рекомендації експертів і галузі в питанні збереження стимулюючої ренти.

Нагадаємо, що діюча норма Закону була запропонована Міністерством фінансів у 2017 році на базі аналізу даних надрокористувачів, Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Державної фіскальної служби. Держава гарантувала закріплення цієї норми на 5 років і зараз парламентарії хочуть скасувати її через 20 місяців.

Джерело: Українські новини